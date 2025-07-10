Спортсмены из Пушкино выступили на чемпионате по пауэрлифтингу

В Серпухове завершились чемпионат и первенство Московской области по пауэрлифтингу, собравшие более двухсот атлетов со всего Подмосковья, которые боролись за звание лучших. Пушкинский городской округ был представлен командой из четырех спортсменов.

Особого внимания заслуживает выступление заслуженного мастера спорта Валерия Проскуркина, выступавшего в весовой категории до 74 килограммов. Он завоевал «золото» и получил путевку в сборную Московской области для участия в дальнейших соревнованиях.

Егор Лужецкий, выступавший среди юношей в весовой категории до 66 килограммов, занял второе место и выполнил норматив второго разряда. Для Егора эти соревнования стали дебютными. Оба спортсмена, Валерий Проскуркин и Егор Лужецкий, тренируются в Физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино».

Дмитрий Супрунов, выступавший в категории до 93 килограммов, подтвердил звание кандидата в мастера спорта. Дмитрий тренируется во Дворце спорта «Пушкино». Павел Абрамов, также выступавший в весовой категории до 93 килограммов, выполнил норматив кандидата в мастера спорта.