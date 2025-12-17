Спортсмены из Пушкино выиграли соревнования по дзюдо

В минувшие выходные юные таланты ивантеевского спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» продемонстрировали высокий уровень подготовки, приняв участие в открытом турнире по дзюдо. Соревнования, собравшие сильнейших юношей 2014–2015 годов рождения, проходили в Королеве.

Под руководством тренеров — Вадима Толчкова, Владимира Косякина, Владимира Новичкова и Максима Кобелянского — юные дзюдоисты прошли подготовку, которая принесла свои плоды на татами.

«Спортсмены продемонстрировали не только отличную физическую подготовку и отточенную технику, но и невероятную волю к победе, что позволило им завоевать внушительное количество призовых мест», — поделились организаторы.

Среди триумфаторов, поднявшихся на высшую ступень пьедестала, оказались Денис Галимов, Александр Полушин и Иван Тиняков.

Серебряных наград удостоились Юрий Парфенов, Лев Глазов, Евгений Коротецкий и Федор Недопекин. Третьи места заняли Артем Кравцов, Данила Ванин, Константин Краев, Илья Демидов, Адам Владов и Василий Замбер.