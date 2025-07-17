Спортсмены из Пушкино стали призерами всероссийского фестиваля гребли
Фестиваль гребли на лодках «Дракон» завершился в Твери. Масштабное мероприятие объединило более 600 спортсменов из 13 регионов России.
Городской округ Пушкинский был представлен командой «Дельфин», состоящей из 22 спортсменов. Это опытный коллектив, представлявший спортшколу города Пушкино на протяжении более девяти лет. В составе команды — участники всероссийских и областных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, а также гребле на лодках «Дракон», имеющие опыт выступлений на чемпионатах мира, Европы и России.
Спортсмены из Пушкина и в этот раз показали достойные результаты. Команда соревновалась в различных дисциплинах на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. По итогам соревнований «Дельфин» под руководством тренера Виктора Кожевникова завоевал впечатляющий комплект наград: три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.