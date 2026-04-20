Спортсмены из Протвина выиграли первенство Московской области по самбо

18 апреля более 280 юных самбистов из Московской области встретились на площадке города Люберцы, чтобы побороться за звание лучших на Первенстве области среди спортсменов 11–12 лет. Победительницами Первенства Московской области стали Полева Виктория и Волкова Глафира, которые завоевали золотые медали и право представлять Московскую область на соревнованиях более высокого уровня.

Небиева Амира заняла пятое место. В условиях высокой конкуренции спортсменка продемонстрировала бойцовский характер и высокий технический уровень. Достойные результаты также показали Шебунин Михаил, Аргеткин Дмитрий, Филатов Михаил и Умакаев Исламудин, продемонстрировав волевую борьбу.

Три представительницы спортивной школы «Протвино» — Виктория Полева, Амира Небиева и Глафира Волкова — завоевали путевки на Первенство Центрального федерального округа России, которое запланировано на 23–24 мая 2026 года в городе Люберцы.

Высокие результаты воспитанников достигнуты благодаря профессионализму, терпению и преданности делу тренера Кафаровой Влады. Поздравляем всех спортсменов и тренера с достойным выступлением и желаем новых достижений.