Спортсмены из Подольска выступили на чемпионате по воздушно-силовой атлетике

После разминки и жеребьевки спортсмены продемонстрировали свои навыки в воркауте, фристайле и других дисциплинах. В соревнованиях приняли участие девушки, юниоры в возрасте от 15 до 17 лет и юноши до 14 лет. Также прошел фристайл-воркаут среди участников старше 18 лет.

По итогам соревнований определили победителей, которые войдут в сборную команду Московской области и смогут получить спортивные разряды. Среди лидеров — шесть представителей Подольска.

В возрастной категории от 18 лет и старше второе место занял Илья Козлов, третье — у Дмитрия Круглова. В категории от 10 до 14 лет лучшим стал Кирилл Иванников, серебро завоевал Владислав Часовитин, а бронза досталась Егору Ганичеву. Третье место среди спортсменов от 15 до 17 лет занял Максим Винтов.