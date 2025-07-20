Спортсмены из Подольска выступили на чемпионате по воздушно-силовой атлетике
В спортивном комплексе «Труд» в Подольске прошел чемпионат по воздушно-силовой атлетике. Состязания объединили свыше 40 участников разных возрастов.
После разминки и жеребьевки спортсмены продемонстрировали свои навыки в воркауте, фристайле и других дисциплинах. В соревнованиях приняли участие девушки, юниоры в возрасте от 15 до 17 лет и юноши до 14 лет. Также прошел фристайл-воркаут среди участников старше 18 лет.
По итогам соревнований определили победителей, которые войдут в сборную команду Московской области и смогут получить спортивные разряды. Среди лидеров — шесть представителей Подольска.
В возрастной категории от 18 лет и старше второе место занял Илья Козлов, третье — у Дмитрия Круглова. В категории от 10 до 14 лет лучшим стал Кирилл Иванников, серебро завоевал Владислав Часовитин, а бронза досталась Егору Ганичеву. Третье место среди спортсменов от 15 до 17 лет занял Максим Винтов.