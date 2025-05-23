Спортсмены из Подольска стали призерами первенства ЦФО по грэпплингу

Подольчане выступали на соревнованиях в составе сборной Подмосковья. В общекомандном зачете команда Московской области с большим отрывом заняла первое место среди 17 сборных Центрального федерального округа.

В состав сборной вошли титулованные спортсмены из Подольска: пятикратная чемпионка России и двукратная чемпионка мира Вероника Марущак, чемпион России, призер первенства мира и первенства Европы Халим Базихов и вице-чемпионка России и мира Полина Антоненко.

Золотые медали в Подольск привезли Никита Капуста, Антонина Бахарина, Халим Базихов. Мухамад Нурмагомедов, Данила Чинянин, Шахман Даудов и Дмитрий Казубовский. Федор Смыслов, Полина Антоненко и Вероника Марущак дважды поднимались на высшую ступень пьедестала. Серебряными призерами стали Иван Степанов и дважды — Дарья Третьякова. Бронзовые награды завоевали Антонина Бухарина, Александр Митасов и Руслан Короткий.

Соревнования ЦФО стали отборочными на первенство России. В июне в Дагестане подольским спортсменам предстоит побороться за победу с сильнейшими грэпплерами страны.