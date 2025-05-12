Спортсмены из Подольска стали победителями областного турнира по стрельбе

В микрорайоне Климовск города Подольска в ФСК «Заречье» подвели итоги Кубка по пулевой стрельбе «Меткий Стрелок 2024-2025». По результатам четырех этапов соревнований, проходивших в восьми возрастных категориях, спортсмены из Подольска завоевали четыре золотые медали.

Заключительный, четвертый этап турнира был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этот день стрелки из Подольска одержали три победы: среди мужчин лучшим стал Артем Михеев из ФСК «Заречье», среди девушек — Ксения Белина из СК «Партизаны», а среди мальчиков — Кирилл Новоселов из ФСК «Заречье».

На церемонии открытия турнира 14 воспитанникам секции пулевой стрельбы ФСК «Заречье» торжественно вручили разрядные книжки и значки за успешное выполнение нормативов на первый юношеский, а также второй и третий спортивные разряды.

В возрастной группе «Дети 2014–2011 годов рождения» в дисциплине сборка-разборка автомата победу одержал 14-летний Кирилл Новоселов с результатом 24,56 секунды.

По итогам всех четырех этапов Кубка «Меткий Стрелок 2024-2025» в категории «Взрослые (2007 год рождения и старше)» наибольшее количество баллов набрал Артем Михеев из ФСК «Заречье». Среди юношей 2008–2009 годов рождения победителем стал Иван Колтунов, а в той же возрастной группе среди девушек лучшей стала Марина Скоробогатова. В категории мальчиков 2011–2013 годов рождения первое место занял Кирилл Новоселов.

В церемонии награждения победителей и призёров принял участие директор ФСК «Заречье», депутат Совета депутатов округа Александр Дудкин. Все участники заключительного этапа получили памятные сувениры с символикой Великой Победы.