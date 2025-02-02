Спортсмены из Подольска победили на всероссийском турнире по рукопашному бою

Спортсмены из Подольска завоевали семь призовых мест на Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою. Турнир посвятили 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и памяти Героя СССР Александра Корявина.
Соревнования проводят в универсальном спортивном центре «Юность» в Подольске в 21-й раз. За победу боролись более 250 участников от 10 до 17 лет.
В итоге Владислав Ильгов занял первое место, второе — Кирилл Старцев, Денис Пуртян и Андрей Сайдатов. Третье место разделили Федор Чечерин, Гамлет Шахвердян и Владислав Часовитин. Призерам и победителям вручили медали и кубки.
«В этом году в городской округ приехали спортсмены из девяти регионов Центрального федерального округа. Турнир становится популярнее. К нам приезжают все больше спортсменов из разных областей. В этом году присоединились брянские ребята. Юноши продолжают славные боевые традиции ветеранов», — сказал председатель Подольской городской общественной организации «Братство десантников» Владимир Быковский.
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