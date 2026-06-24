Спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые медали на первенстве Европы по прыжкам в воду

Представители Московской области успешно выступили на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров. Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья сообщила о двух золотых медалях, завоеванных подмосковными спортсменами.

Илья Надеев, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта из Электростали, стал победителем в смешанных командных соревнованиях в составе российской сборной. Команда России опередила итальянских спортсменов, которые заняли второе место, а бронзовые награды ушли атлетам из Украины.

Виктория Казанцева, также тренирующаяся в Центре олимпийских видов спорта в Электростали, завоевала золотую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с московской спортсменкой Александрой Кедриной. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Украины соответственно.

Первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок проходит с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия). Всего на турнире будет разыграно 16 комплектов наград.

Для Ильи Надеева это не первый успех на международной арене. Ранее в 2025 году он становился победителем международных соревнований в Дубае и неоднократно завоевывал медали на всероссийских и международных турнирах.

_Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos)._