Спортсмены из Одинцова стали призерами фестиваля воскресных школ Подмосковья

В спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове 22 ноября прошел фестиваль физической и духовной культуры воскресных школ Московской области. Участниками стали более 150 мальчиков и девочек 2008-2010 годов рождения, в том числе и из Одинцовского городского округа.

Одинцовская епархия заняла призовые места: первое место в дисциплине перетягивание каната, второй результат в веселых стартах и «бронзу» в городошном спорте, дартсе, комбинированной эстафете и висе на перекладине.

По итогам соревнований победители и все участники получили кубки, медали и дипломы. Каждому спортсмену также вручили памятные подарки от Министерства спорта Московской области.

Организаторы отмечают, что фестиваль сочетает спортивные состязания и духовно‑воспитательные программы, способствуя укреплению здорового образа жизни и дружеских связей между воскресными школами региона.