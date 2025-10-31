Спортсмены из Наро-Фоминска выступили на первенстве Подмосковья по бою

Воспитанники Центральной спортивной школы № 1 завоевали три призовых места на Первенстве Московской области по универсальному бою. Соревнования, прошедшие в Краснознаменске, стали ареной для поединков.

Турнир привлек более 200 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, представляющих 27 команд из 15 муниципалитетов региона. Участники соревновались в дисциплине, требующей не только физической силы и выносливости, но и стратегического мышления, а также владения различными техниками боя.

В условиях конкуренции воспитанники Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска продемонстрировали спортивную форму и высокий уровень подготовки, поднявшись на пьедестал почета. «Серебро» Первенства выиграл Кирилл Орлов. Бронзовые награды завоевали Егор Латаев и Николай Гребенчук.

«Эти значимые достижения стали возможными не только благодаря упорному труду и целеустремленности самих спортсменов, но и благодаря профессионализму и самоотверженной работе их тренера-преподавателя Романа Каримова, который на протяжении всего подготовительного периода вкладывал в ребят свои знания и опыт», — сообщили в спортивной школе.