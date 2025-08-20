Спортсмены из Наро-Фоминска выиграли Всероссийские соревнования по стрельбе

С 4 по 10 августа село Игнатово стало ареной борьбы за медали на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров до 22 лет. В турнире Подмосковье представили воспитанники Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминска в составе сборной Московской области.

Спортсмены завоевали золотые и серебряные медали. Золотыми медалистами турнира стали Сергей Труфанов, Артем Швецов и Олег Комаров. Серебряными призерами соревнований стали Вадим Селютин и Вадим Маркин.

«Успех наро-фоминских стрелков особенно ценен, учитывая высокую конкуренцию на турнире, где приняли участие представители лучших стрелковых школ страны. Эти соревнования — серьезная проверка навыков для наших спортсменов. Ребята доказали, что упорные тренировки дают результат даже на всероссийском уровне», — сообщили тренеры.

Теперь перед спортсменами стоит новая цель — подготовка к чемпионату России.