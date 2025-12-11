Спортсмены из Наро-Фоминска выиграли турнир по борьбе

Завершился очередной этап масштабного турнира среди молодых атлетов, который стал одним из наиболее значимых соревнований всероссийского уровня по спортивной борьбе. Местом проведения финала стала спортивная арена комплекса «Нара» города Наро-Фоминска.

Здесь собрались лучшие представители молодого поколения спорта из разных уголков нашей страны, начиная от Дальнего Востока и заканчивая столицей. Всего на соревнования приехали около 273 юношей.

Итогом напряженной борьбы стало завоеванное золото и серебро в индивидуальных соревнованиях, показавших высокий уровень подготовки наших спортсменов.

«Но успехи командных выступлений были еще значительнее — сборная команда региона увеличила общую медальную копилку до шести наград разного достоинства: три золотых, одна серебряная и две бронзовых медали», — сообщили организаторы.