Спортсмены из Наро-Фоминска стали призерами соревнований по универсальному бою

В Домодедове прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по универсальному бою, универсальному бою «лайт» и универсальному бою «средства защиты». Они собрали сильнейших представителей данного вида спорта со всей страны.

По словам тренеров, воспитанники Центральной спортивной школы № 1 из Наро-Фоминского городского округа продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Сергей Пантелеев поднялся на вторую ступень пьедестала почета, завоевав серебряную медаль. Бронзовыми призерами соревнований стали Иван Пята и Николай Гребенчук.

«Спортсмены — большие молодцы, выступили технично и уверенно. Ребята показали настоящую силу духа и волю к победе. Тем не менее, есть над чем поработать, чтобы на следующих соревнованиях взять золотые медали», — сообщил тренер-преподаватель ЦСШ № 1 Роман Каримов.