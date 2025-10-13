Спортсмены из Мытищ стали участниками турниров за Кубки Тюмени и Казани по футзалу

Воспитанники отделения футзала «Центра детско-юношеского спорта» городского округа Мытищи успешно выступили на предсезонных турнирах в Тюмени и Казани. В столице Республики Татарстан мытищинские футзалисты заняли второе место. А в Тюмени ребята завоевали главный трофей состязаний.

На открытом Кубке Тюмени юноши 2014 года рождения встретились с командами ведущих спортивных школ сибирского и уральского регионов. Соревнования объединили 10 коллективов из Тюмени, Екатеринбурга, Нижневартовска, Новокузнецка, Сургута и Саяногорска. Воспитанники мытищинской школы футзала победили в финале со счетом 3:1.

Команда юношей 2011 года рождения приняла участие в традиционном открытом Кубке Казани. Побороться за звание лучших там собрались сильнейшие клубы из разных регионов страны. Спортсмены приехали из Орска, Ульяновска, Магнитогорска, Перми, Урени, Чишмы и Пыть-Яха.

Участники из Московской области показали самые лучшие результаты. Команда «Центра детско-юношеского спорта» из Мытищ уступила соперникам из химкинской «Виктории», заняв второе место. Бронзу выиграли ребята из Щелково, а четвертое место досталось команде «Центра детско-юношеского спорта-2».