Спортсмены из Мытищ стали призерами всероссийского турнира по кикбоксингу

Всероссийский турнир по кикбоксингу принес награды спортсменам из Мытищ. Участие в соревнованиях приняли воспитанники спортшкол России и Белоруссии.

Открытый Кубок Москвы и турнир «Московский вызов» по кикбоксингу в дисциплинах «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные композиции» прошел в Международном центре бокса в Лужниках.

Участие в соревнованиях приняли более 800 спортсменов из 15 регионов страны, а также представители Республики Беларусь. Воспитанники спортшколы Центральной детско-юношеской спортивной школы из Мытищ показали силу воли и стремление к победе.

Победили в состязаниях Алина Бигулаева, Артур Баграмян, Родион Катышев. Серебряные медали завоевали Вероника Турчинская, Егор Усачев, Всеволод Строганов, Руслан Амиров, Артем Кокунин. Бронзу получили Милана Клюкина, Викторий Гэйна, Юрий Давыдов и Алексей Горшков.

Звание лучшего судьи получил тренер команды Константин Давыдов.

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