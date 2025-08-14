Спортсмены из Мытищ стали призерами турнира по быстрым шахматам

Учебно-тренировочный центр городского округа Мытищи стал площадкой для проведения масштабных соревнований по быстрым шахматам «Кубок главы». Мероприятие приурочили ко Дню физкультурника.

Участие в соревнованиях приняли 128 шахматистов из разных регионов России, включая представителей Республики Татарстан, Северной Осетии, Москвы и Московской области.

Спортсмены из Мытищ, по итогам напряженных девяти туров, показали отличные результаты.

Особенно отличились в категории «Мальчики и девочки 13 лет». Никита Леонтьев и Эмилия Зиновьева завоевали серебряные медали, бронзовая награда — у Алисы Легеровой.

Виктория Трофимова заняла третье место в категории «Юноши и девушки 15 лет», такой же результат показал Андрей Бойцов среди участников до 17 лет.

Мытищинцы также заняли призовые места в открытом турнире Chess Club Olympic Rapid August. Аркадий Вуль стал серебряным призером, а Михаил Оборин завоевал бронзовую медаль.