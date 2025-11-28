Спортсмены из Мытищ стали призерами первенства ЦФО по пауэрлифтингу

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по пауэрлифтингу проходили с 21 по 24 ноября в Липецке. В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 17 регионов России.

Атлеты соревновались в дисциплинах «жим» и «жим классический». Воспитанники спортивной школы «ЦДЮС» из Мытищ, занимающиеся под руководством тренеров Николая Малова и Елизаветы Никитиной, вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки.

На чемпионате ЦФО золотую медаль выиграла Ксения Петрякова, серебряную — Ульяна Суслова. На первенстве среди спортсменов 14-18 лет Владимир Константинов и Ксения Петрякова стали победителями в дисциплине «жим классический». Елизавета Щипанова завоевала золотую награду в обеих дисциплинах и стала победительницей в абсолютном первенстве.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила спортсменов и пожелала им успехов на первенстве России.