Спортсмены из Мытищ стали призерами первенства ЦФО по баскетболу

Соревнования «На старт» среди команд юношей 2014 года рождения и младше завершились 11 марта в Покровском. Баскетболисты округа заняли третье место.

Участие в турнире приняли семь команд, пять из которых представляли Московскую область.

Воспитанники мытищинской Спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу претендовали на главный трофей первенства Центрального федерального округа. На пути к финалу они одержали четыре победы, обыграв соперников из Химок, Люберец, Одинцовского округа и Тверской области.

Последние два матча они провели с прямыми конкурентами за первое место. Поражения от команд из Дзержинского и Воронежа не позволили им подняться выше. Победителем турнира стала воронежская Спортивная школа олимпийского резерва № 9.

Глава округа Юлия Купецкая назвала мытищинскую школу по баскетболу настоящей кузницей чемпионов, подчеркнув, что ее воспитанники не раз прославляли округ на региональном и всероссийском уровне.