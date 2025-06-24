Спортсмены из Мытищ стали призерами первенства России по грэпплингу

Масштабные соревнования прошли в Каспийске с 18 по 23 июня. Турнир собрал более тысячи участников из 59 регионов Российской Федерации.

Первенство России по спортивной борьбе, включающее дисциплины грэпплинг и грэпплинг-ги, завершилось триумфом представителей спортивного сообщества Мытищ. Воспитанники спортивной школы «Центр детского юношеского спорта» продемонстрировали выдающиеся результаты в обеих дисциплинах.

Особые достижения участников были отмечены в грэпплинге, где участники соревновались при абсолютной свободе действий. Первое место заняла Анна Магаева. Второе место досталось Самире Джаналовой. Бронзовую медаль получила Анастасия Носкова.

Отличные результаты показали спортсмены и в грэпплинг-ги. Вторые места заняли Анна Магаева, Самира Джаналова и Георгий Гутюм. Бронзовые медали получили Станислав Челобитчиков, Насрулах Насрулаев, Анастасия Носкова.