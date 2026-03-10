Спортсмены из Мытищ стали призерами областного первенства по баскетболу

Финал четырех первенства Московской области среди юниоров 2008 года рождения прошел 8 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Участники разыграли медали по итогам решающего дня турнира.

После поражения в полуфинале команда из Мытищ в матче за третье место обыграла соперников из спортивной школы «Фрязино» со счетом 85:43. Хозяева площадки стали бронзовыми призерами.

В финале встречались ребята из спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Химках и люберецкого «Спартака». В итоге победу со счетом 83:60 одержали воспитанники химкинского учреждения, завоевав чемпионский титул.

Глава муниципалитета Юлия Купецкая отметила, что мытищинская спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу — настоящая кузница чемпионов, а ее воспитанники не раз прославляли округ на региональном и всероссийском уровне.