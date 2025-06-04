Спортсмены из Мытищ стали победителями областного первенства по боксу

Чемпионат Московской области и региональные соревнования по боксу прошли в Одинцове. Боксеры из Мытищ завоевали на турнире три медали.
Участие в соревнованиях среди мужчин приняли около 80 спортсменов со всего Подмосковья. Победителями стали боксеры спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» Глеб Мурашов и Мурад Магомедов. Спортсмены не раз демонстрировали волю к победе. Глеб и Мурад одерживали безоговорочные победы на различных соревнованиях по боксу, в том числе и на региональном уровне. Серебряную медаль завоевал Иван Малинов.
Спортивная школа Мытищ известна достижениями своих воспитанников. Выпускники учреждения неоднократно входили в состав сборных команд России и Московской области. Результаты борцов из Мытищ стали мощным стимулом для подрастающих спортсменов. Тренерский состав также поблагодарили за достойных воспитанников.
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