Спортсмены из Мытищ приняли участие в первенстве России по дворовому футболу

В Выборгском районе Ленинградской области завершился финальный этап VI Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 среди мальчиков и девочек 2010–2011 годов рождения. Московскую область в решающих матчах представляла команда городского округа Мытищи, собранная из восьми игроков детских дворовых команд центра физической культуры и спорта.

В турнире приняли участие 37 команд мальчиков и 20 команд девочек со всех уголков России. На групповом этапе мытищинцам пришлось нелегко. Команда с трудом входила в турнирный ритм, начав с поражения от Саратовской области (1:2), затем сыграла вничью со Смоленской областью (3:3) и одержала победу над сборной Магаданской области (4:1). Эти результаты позволили занять лишь третье место в группе, что не дало возможности выйти в финальную часть соревнований.

Мытищинцы продолжили борьбу в утешительном турнире, где одержали победу над Тверской областью (2:0), но уступили Архангельской области (1:2), завершив турнир на 21-м месте. Итоговый результат — две победы, одна ничья и два поражения с разницей мячей 11:8 — можно считать достойным для команды, впервые участвовавшей в соревнованиях столь высокого уровня. Особенно учитывая, что соперниками порой были команды со спортсменами из спортивных школ.

Этот опыт стал важным шагом для развития дворового футбола в Мытищах и вдохновил молодых футболистов на дальнейшие достижения.

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