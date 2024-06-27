Спортсмены из Мытищ победители на турнире по акробатическому рок-н-роллу

В Москве на базе академии спорта «Динамо», состоялся заключительный этап XII летней Спартакиады учащихся России по акробатическому рок-н-роллу. В этом году соревнования собрали более 80 спортсменов из 21 региона страны.

Среди участников выделялись три танцевальные пары из клуба «Дэнс Лайф» городского округа Мытищи, представлявшие Московскую область. Они показали замечательные результаты, завоевав одну золотую и одну бронзовую медали. Золото в категории «В-класс-микст» досталось Кириллу Разумову и Злате Бородкиной, которые блестяще выступили и покорили жюри своим исполнением. В категории «А-класс-микст» Кирилл Разумов в паре с Марией Каринской также произвели впечатление, заняв почетное третье место.

По итогам всех выступлений сборная Московской области заслуженно заняла третье место в общем командном зачете. Этот успех стал возможен благодаря таланту спортсменов и их наставников, а также поддержке от Министерства спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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