Спортсмены из Мытищ победили в областном чемпионате по авиамоделированию

Воспитанники секции «Ракетомоделирование» городского округа Мытищи выступили на чемпионате Московской области по авиамодельному спорту. Они завоевали все призовые места в личном зачете.

На аэродроме «Вихрево» в Сергиево-Посадском городском округе прошел чемпионат Московской области по авиамоделированию. Юные спортсмены из секции «Ракетомоделирование» детско-юношеского центра «Галактика» в Мытищах победили в личном зачете в классе S9. Первое место завоевал Федор Пучнин, второе место занял Даниэль Алеид, а почетное третье досталось Андрею Герливанову.

В классе S4 вторую ступеньку пьедестала занял Андрей Герливанов, а третью — Федор Пучнин. Обладателем второго места в классе S6 стал Даниэль Алеид. Его признали лучшим спортсменом соревнований.

В общекомандном зачете ребята из Мытищ заняли второе место. А по итогам чемпионата всем им присвоили первый спортивный разряд.

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