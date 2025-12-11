Спортсмены из Мытищ победили на всероссийском турнире по спочану

Воспитанники объединения «Рукопашный бой» детско-юношеского центра «Галактика» под руководством педагога Андрея Лошакова успешно выступили на Всероссийском турнире по спочану. Соревнования прошли 7 декабря в городе Долгопрудный.

Спочан (спорт чанбара) — вид спорта, созданный в Японии на основе самурайского поединка, является полноконтактным фехтованием на нетравматичных имитациях холодного оружия.

Юные мытищинцы показали высокий уровень подготовки и волю к победе, завоевав серию медалей в различных дисциплинах. Отличились Максим Шадура, Садриддин Бобоев, Дарина Амирасланова и Тимофей Новицкий.

Особой гордостью команды стал Садриддин Бобоев, который по итогам соревнований был удостоен высшего титула — «Гранд чемпион» среди мальчиков 2012–2013 годов рождения.

Победы на всероссийской арене стали заслуженным результатом упорных тренировок.