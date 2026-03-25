Спортсмены из Мытищ победили на первенстве России по тхэквондо

22 марта в Ессентуках завершились чемпионат и первенство России по техническим дисциплинам тхэквондо. Более 350 участников из 28 регионов страны разыграли награды в дисциплинах пхумсэ и фристайл.

В Ессентуках встретились сильнейшие представители тхэквондо со всей страны. География турнира охватила регионы от Дальнего Востока до Северо-Запада, что подчеркивает высокий интерес к этому виду спорта в России. Честь городского округа Мытищи защищали воспитанники гимназии № 1 Дмитрий Скорик и Кирилл Зарюта.

Оба спортсмена показали достойные результаты и вернулись домой с золотыми медалями в своих весовых категориях. Успех на национальном первенстве открыл перед ребятами новые возможности. Они получили путевки на первенство мира, которое пройдет осенью 2026 года в Южной Корее.

«Эти соревнования стали для нас серьезным испытанием, но мы рады, что смогли достойно представить свой регион. Подготовка к мировому первенству уже началась, впереди большая работа», — поделились впечатлениями Дмитрий и Кирилл.

Участие в международном турнире станет важным этапом в карьере мытищинских спортсменов и возможностью побороться за награды высшего уровня.