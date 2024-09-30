Спортсмены из Мытищ отправили более 50 коробок печенья бойцам СВО

Представители спортивного клуба профессионального бокса «Патриот» в Мытищах совместно с компанией «Восторг» собрали и отправили партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. На этот раз они подготовили 60 коробок печенья.

Ранее спортсмены уже передавали медикаменты и другие необходимые вещи. По словам участников акции, они считают своим долгом поддерживать тех, кто сейчас находится в сложных условиях.

«Все, кто защищает нашу страну, должны знать, что за их спинами большая поддержка», — отмечают они. Мужчины подчеркивают важность единства и взаимопомощи в это непростое время. Многие из друзей и близких спортсменов также участвуют в защите страны.

В ближайшее время из Мытищ отправится очередная партия гуманитарного груза, которая будет доставлена военнослужащим и в пункты временного размещения граждан.

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