Спортсмены из Можайска стали призерами международного турнира по самбо

В Санкт-Петербурге прошел турнир по самбо «Победа», который собрал команды городов-героев, городов воинской славы. В этом году в сборную Московской области вошли воспитанники школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо из Можайска.

Готовил ребят к состязаниями заслуженный тренер России Валерий Нагулин. В результате юные самбисты Семен Дородкин, Никита Еремин, Глеб Калугин, Александр Ивакин, Артем Коньков, Алексей Ивакин, Никита Терехов, Тимофей Алешин, Алексей Калашников и Кирилл Ребров выиграли бронзовые медали.

Отметим также, что среди участников были приглашенные команды из Донецкой и Луганской Народных республик, города Мариуполь, а также спортсмены из США.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.