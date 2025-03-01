Спортсмены из Можайска победили на областном первенстве по боксу среди юниоров

Турнир Московской области состоялся в академии бокса имени Александра Лебзяка в Химках. Можайск на этих соревнованиях представили трое спортсменов. Они привезли домой золотую и бронзовую медали.
Участниками первенства стали спортсмены 17-18 лет. Можайск на нем представили воспитанники Дворца спорта «Багратион».
Так, мастер спорта и чемпион прошлогоднего первенства Юрий Гарев стал лучшим в весовой категории 92+ килограммов. А кандидат в мастера спорта и призер предыдущего первенства Артем Гаврюченков занял третье место в весовой категории 75 килограммов.
Успешно показал свои умения в предварительных боях Александр Янченков из Можайска. Он вышел в четвертьфинал, однако в итоге уступил более сильным соперникам.
Ранее мы рассказывали о том, что спортсмены из Можайска победили на первенстве ЦФО по самбо.
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