Спортсмены из Можайска победили на первенстве ЦФО по самбо

На престижном турнире по самбо среди юношей и девушек до 16 лет, который собрал более 400 участников из 17 областей Центрального федерального округа, Можайский округ представили 18 спортсменов. Все они являются воспитанниками Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина.

По итогам первого дня соревнований золотую медаль в весовой категории до 37 килограммов завоевала Полина Свиридова, продемонстрировав высокий уровень мастерства и упорства. Обладателем бронзовой награды стал Семен Дородкин, выступающий в весовой категории до 42 килограммов.

Турнир собрал сильнейших спортсменов из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Участникам предстоит еще один насыщенный день соревнований, в ходе которого они покажут свои навыки и поборются за путевки на Первенство России по самбо.

Отметим, победители и призеры турнира получат право выступать на национальном первенстве, которое пройдет в конце марта в Оренбурге. Спортсмены Можайского округа настроены решительно и готовы продолжить борьбу за высокие результаты.