Спортсмены из Московской области показали отличные результаты на Кубке России по тхэквондо

Представители Московской области успешно выступили на Кубке России по тхэквондо (ВТФ), который прошел с 27 по 29 июня в Набережных Челнах. Они завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Одной из победительниц стала София Мотлох из спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» (Королев). Она завоевала золото в весовой категории до 62 кг. Еще одну золотую медаль принесла команде Ксения Здор, также представляющая СШОР «Металлист», в весовой категории до 57 кг.

Серебряные медали завоевали Егор Шефатов (УОР №1, Краснознаменск) в весовой категории свыше 87 кг среди мужчин, Ирина Карепова (УОР № 1, Краснознаменск) в весовой категории до 73 кг и Елизавета Кадымова (Федерация тхэквондо ВТФ, Королев) в весовой категории до 53 кг. Бронзовым призером стала Софья Соловьева (УОР № 1, Краснознаменск) в весовой категории до 46 кг среди женщин.

Всего в турнире приняли участие более 300 спортсменов из 36 регионов России. Соревнования стали важным этапом отбора в национальную сборную. Турнир прошел в ледовом дворце спорта Набережных Челнов в рамках государственной программы «Спорт России». Следующим этапом соревнований станет командный чемпионат.

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