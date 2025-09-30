Спортсмены из Лыткарина выиграли всероссийские соревнования по карате

Лыткаринские спортсмены, воспитанники городского спортивного клуба, заявили о себе, открыв соревновательный сезон победами на всероссийских соревнованиях. Спортсмены приняли участие в Кубке Ивановской области по всестилевому карате «Первые шаги», собравшем на татами более 250 участников — каратистов из пяти регионов России.

«Соревнования отличались высоким уровнем конкуренции и стали отличной площадкой для демонстрации силы, техники и тактического мышления. Участники состязались в двух дисциплинах: ката и кумите. В результате напряженной борьбы лыткаринским спортсменам удалось завоевать внушительный медальный урожай», — сообщили организаторы турнира.

Общая копилка команды пополнилась 45 медалями различного достоинства: 30 золотых, три серебряные и 12 бронзовых. По словам тренера, выступление лыткаринских каратистов стало свидетельством упорства и целеустремленности спортсменов, а также высокого уровня развития карате в округе.