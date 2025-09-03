Спортсмены из Лыткарина приняли участие в соревнованиях по плаванию

Спортсмены округа продемонстрировали мастерство, завоевав призовые места на открытом заплыве, который прошел на озере «Круглое» в Солнечногорске. Честь Лыткарина отстаивали организатор сообщества любителей зимнего плавания «Белые медведи» Наталья Азаренкова и пловец Лев Фролов.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, спортсмены преодолели дистанцию в 1900 метров по холодной воде.

«Этот заплыв потребовал от участников не только превосходной физической подготовки, но и огромной выдержки. Низкая температура воды и воздуха стали настоящим испытанием для пловцов, однако лыткаринцы с честью выдержали это испытание. Поздравляем Наталью и Льва с блестящим выступлением и желаем им новых спортивных достижений и побед!», — сообщили организаторы соревнований.

По итогам соревнований, Наталья Азаренкова заняла призовое место.