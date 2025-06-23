Спортсмены из Луховиц выступили на областном первенстве по легкой атлетике

В Московской области прошло областное первенство по легкой атлетике среди спортсменов в возрастной категории до 16 лет. Соревнования собрали большое количество юных атлетов со всего Подмосковья.

Среди участников, боровшихся за медали, были и воспитанники Луховицкой спортивной школы, известные своими достижениями в легкой атлетике.

«Наши спортсмены выступили блестяще. Многие из них стали финалистами на дистанциях и улучшили личные рекорды. Особенно выделились участники, которые принесли команде медали. Мы благодарим спортсменов за упорство и стремление к победе, а тренеров Игоря Ененко, Татьяну Берлым и Андрея Лопухина — за профессионализм и поддержку воспитанников. Эти достижения вдохновляют нас на новые высоты в легкой атлетике», — сообщил директор спортивной школы Роман Семенов.

Луховицкий спортсмен Никита Устинов завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров. Кроме того, команда Луховицкой спортивной школы в составе Святослава Козеева, Дмитрия Прописнова, Степана Попова и Никиты Устинова заняла второе место в эстафете «4×100 метров».