Спортсмены из Луховиц выиграли «золото» на соревнованиях по борьбе

Воспитанники Луховицкой спортивной школы победили в третьем открытом первенстве Малоярославецкого района Калужской области по греко-римской борьбе, посвященном памяти Героя Советского Союза Василия Петрова. Соревнования собрали команды из 11 городов, среди которых были представители не только Подмосковья, но и Тульской и Орловской областей.

Спортсмены из Луховиц завоевали в общей сложности десять медалей. Победителями стали Иван Маликов, Владимир Ушенин, Ростислав Таушкин, Богдан Макеев и Алексей Павлухин.

«Греко-римской борьбой занимаюсь уже четыре года. Этот вид спорта нравится тем, что набираешься сил и ума. Много уже, где выступал. Например, на соревнованиях в Рязани тоже занял первое место», — поделился победитель первенства Иван Маликов.

Кроме золотых медалей, спортсмены из Луховиц завоевали и серебряные награды. «Серебро» досталось Андрею Дергачеву, Максиму Морозову и Михаилу Артамкину. Бронзовые медали пополнили копилку достижений спортсменов Ярослав Морозов и Максим Бурдужа.