Спортсмены из Луховиц выиграли турнир по борьбе

Луховицкие борцы выступили на всероссийском турнире по спортивной борьбе «Стальное дерево», прошедшем в Липецке и посвященном памяти Героя труда Ивана Франценюка. Турнир собрал на борцовском ковре более 150 спортсменов из разных уголков России.

Соревнования отличались широкой географией участников. За звание лучших боролись представители принимающей Липецкой области, а также спортсмены из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Севастополя, республик Мордовии и Калмыкии, Пермского и Краснодарского края, Тульской, Рязанской и других областей.

Среди участников масштабного спортивного форума были и воспитанники Луховицкой спортивной школы, которые завоевали четыре медали различного достоинства. Директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов отметил высокий уровень конкуренции на соревнованиях, подчеркнув, что борьба за медали была напряженной.

«Антон Папирный и Артем Кавкаев заняли вторые места и получили серебряные медали. Обладателями золота и звания чемпионов стали Руслан Козлов и Ренат Кадимов. По нормам присвоения спортивных разрядов Руслан и Ренат выполнили норматив „Мастер спорта России“. От души поздравляю ребят и их тренеров с таким замечательным результатом», — сообщил Роман Семенов.