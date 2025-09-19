Спортсмены из Луховиц выиграли соревнования по борьбе

В Подольске прошел межрегиональный открытый турнир по греко-римской борьбе, собравший юных спортсменов из разных уголков России. Соревнования были посвящены памяти Заслуженного тренера России Ивана Калашникова.

На борцовский ковер вышли более 160 юных атлетов, представлявших не только различные города и районы Подмосковья, но и соседние регионы, включая Тульскую, Тамбовскую, Рязанскую, Воронежскую, Калужскую и Ярославскую области.

По словам директора Луховицкой спортивной школы Романа Семенова, луховицкие борцы продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и проявили настоящий спортивный характер и волю к победе. В поединках они показали высокий уровень техники и тактического мастерства. В результате трое луховицких спортсменов сумели завоевать золотые медали в своих весовых категориях.

Семен Пирогов стал чемпионом в весовой категории до 57 килограммов, Иван Маликов первенствовал среди борцов весом до 32 килограммов, а Владимир Ушенин не оставил шансов своим соперникам в категории до 92 килограммов.