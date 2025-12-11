Спортсмены из Луховиц выиграли соревнования по борьбе

Воспитанники отделения греко-римской борьбы Луховицкой спортивной школы одержали победы на открытом первенстве Михайловского округа Рязанской области. Соревнования, ставшие данью уважения памяти о героическом прошлом, были посвящены 84-летию освобождения города Михайлова от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Команда из Луховиц, под руководством своих тренеров — Константина Чекалина, Александра Шапошникова, Александра Красника, Кирилла Курашева и Данилы Выхрестюка — показала высокий результат, завоевав в общей сложности 10 медалей.

На высшую ступень пьедестала почета, завоевав золотые медали, поднялись Даниил Миронов и Мирон Кириенко. Серебряные медали получили Ярослав Морозов и Эльдар Абдинов. Бронзовые награды вручили Ивану Маликову, Михаилу Артамкину, Богдану Макееву, Сергею Роджину, Игорю Котенко и Андрею Корнееву.