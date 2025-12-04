Спортсмены из Луховиц выиграли соревнования по борьбе
Команда Луховицкой спортивной школы выступила на Открытом турнире по спортивной борьбе, прошедшем в Серпухове. Эти масштабные соревнования, собравшие 150 юных участников в возрасте от семи до 17 лет, привлекли атлетов из Москвы, Тульской и Владимирской областей, а также представителей многих муниципалитетов Подмосковья.
Мероприятие было организовано в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», которая активно способствует развитию детско-юношеского спорта, выявлению талантов и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.
Луховицкие борцы вернулись домой с 11 медалями.
Золотые медали завоевали Иван Маликов и Даниил Миронов. Серебряные награды достались Игорю Котенко, Ивану Горшкову, Глебу Кулешову и Михаилу Артамкину. Копилку наград команды Луховиц дополнили бронзовые медали, которые завоевали Михаил Боритко, Максим Скорочкин, Богдан Макеев, Мирон Кириенко и Сергей Ронжин.