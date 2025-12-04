Спортсмены из Луховиц выиграли соревнования по борьбе

Команда Луховицкой спортивной школы выступила на Открытом турнире по спортивной борьбе, прошедшем в Серпухове. Эти масштабные соревнования, собравшие 150 юных участников в возрасте от семи до 17 лет, привлекли атлетов из Москвы, Тульской и Владимирской областей, а также представителей многих муниципалитетов Подмосковья.