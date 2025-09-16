Спортсмены из Луховиц выиграли областные соревнования по плаванию

Воспитанники Луховицкой спортивной школы завоевали комплект наград на открытых соревнованиях по плаванию, прошедших в Воскресенске в рамках пятого фестиваля «Спортивный Дельфин». Турнир собрал сильнейших пловцов со всего Подмосковья.

Несмотря на высокий уровень соперничества, луховицкие спортсмены, под руководством тренера Натальи Мишиной, завоевали в общей сложности тринадцать медалей различного достоинства. Золотые медали в копилку Луховицкой спортивной школы принесли пловцы Василиса Мамонова, Тимофей Ширяйкин, Ростислав Лазутин, а также Василиса Зубина.

Серебряными призерами соревнований стали Никита Борсук, Елизавета Круглякова, Леонид Иванов и Ростислав Лазутин. Егор Драгунов трижды поднимался на вторую ступень пьедестала почета. Бронзовые награды завоевали Михаил Коршунов и Тимофей Ширяйкин.