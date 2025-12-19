Спортсмены из Луховиц выиграли 27 наград на соревнованиях по плаванию

В Воскресенске прошел фестиваль «Спортивный дельфин». Этот турнир стал завершающим аккордом областной серии водных состязаний «Акватория зимы».

Представители Луховицкого округа завоевали медали соревнований. В турнире приняли участие около 150 спортсменов из разных уголков Подмосковья. Участники соревновались друг с другом в быстрых финалах на короткие дистанции в пятидесятиметровом бассейне Дворца водного спорта «Дельфин».

«Представляя команду Луховиц, спортсмены покорили судей и соперников своим мастерством, завершив соревнования с впечатляющим результатом — всего было завоевано 27 медалей различного достоинства: восемь золотых, девять серебряных и десять бронзовых наград. Среди героев турнира особо выделялись победители Василиса Мамонова, Евгений Сальник, Полина Богданова, Яна Донцова, Сабина Шабанова и Василиса Зубина», — сообщили организаторы.