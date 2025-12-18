Спортсмены из Луховиц приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе

В Рязани состоялись масштабные спортивные состязания, включающие в себя открытое городское первенство по греко-римской борьбе. Участие приняли воспитанники Луховицкой спортивной школы.

Спортсмены из Луховиц завоевали серебряные медали.

«Особенным достижением отличились двое наших атлетов: Никита Староверов и Никита Погорелов, сумевшие подняться на вторую ступень пьедестала почета. Директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов выразил огромную гордость и благодарность спортсменам, отметив высокий уровень самоотдачи и профессионализм их наставников — Кирилла Курашева и Данилы Выхрестюка», — сообщили организаторы.

Руководитель учреждения пожелал спортсменам дальнейших успехов и профессионального роста, выражая уверенность в том, что они способны достичь еще больших высот в мире большого спорта.