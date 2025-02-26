Спортсмены из Лобни выиграли 48 медалей на двух международных турнирах по карате
Воспитанники «Школы Карате Кобудо Тацудзин» городского округа Лобня стали участниками Патриаршего Международного фестиваля спортивных единоборств и турнира боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». По итогам состязаний спортсмены выиграли 48 медалей.
Из них 24 золотые, девять серебряных и 15 бронзовых. Это были соревнования по карате по правилам, принятым Всемирной федерацией карате, и состязания по карате-до сито-рю. Самому маленькому бойцу было пять лет.
Отметим, что в Лобне активно развивается спорт. В округе открыли 18 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых успешно выступают на состязаниях различного уровня. Помимо этого, в муниципалитете сейчас возводят новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как откроются новые физкультурно-оздоровительные центры.