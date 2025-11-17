Спортсмены из Лобни выиграли 17 медалей на турнире по карате

Соревнования «Прояви характер» состоялись в Москве. Каратисты из Лобни показали на них выдающиеся результаты и завоевали почти два десятка медалей.

Лобню на этих состязаниях представили воспитанники школы «Кобудо Тацудзин». Это ребята от шести до 15 лет.

Они завоевали 17 медалей разного достоинства как в ката, так и в кумите. Так, золото турнира выиграли юные Мария Бородина, Илья Рыбаков, а также София Алдошина, Роман Дмитриенко и Роберт Гербеков. Они выступали в разных возрастных категориях.

Кроме того, спортсмены из Лобни выиграли еще девять серебряных медалей и три бронзовые награды.

«Успешное выступление на этом турнире подтверждает эффективность работы тренерского состава школы и способствует популяризации каратэ среди молодежи Лобни», — прокомментировали представители школы «Кобудо Тацудзин».