Спортсмены из Лобни выиграли 10 медалей на турнире по боксу
Соревнования прошли 7 февраля в московском клубе Champion Fight. Воспитанники местной «Школы бокса М. Азимова» получили семь золотых и три серебряные награды.
Победителями турнира стали Тимофей Перов, Егор Голубушкин, Даниил Гудумак, Отабек Салимов, Григорий Шведов, Даниил Костров и Замир Раджабов.
Серебряные медали выиграли Михаил Меркулов, Динар Шагаев и Никита Голубев.
Кроме того, Леонид Ребрик был удостоен специального кубка «За волю к победе».
В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Бокс является одним из самых популярных направлений, в городе работают как бюджетные, так и платные секции.
Это не первая победа лобненских боксеров в этом году. Ранее, 1 февраля, воспитанники школы единоборств «Храбрый мальчик» заняли второе общекомандное место на Кубке Moscow Fight Team. Успех подтвердил системную подготовку спортсменов округа.