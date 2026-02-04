Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по боксу
Воспитанники клуба «Храбрый мальчик» заняли второе общекомандное место на Кубке Moscow Fight Team. Это уже вторая серьезная награда коллектива за последние две недели.
Соревнования состоялись 1 февраля. Успех подтверждает системную подготовку спортсменов и стабильно высокие результаты клуба.
Школа единоборств «Храбрый мальчик» проводит тренировки для детей и взрослых по боксу и другим дисциплинам. Занятия проходят в торговом центре «Анкор» по адресу: Лобня, улица Калинина, дом № 5.
В Лобне уделяется большое внимание всестороннему развитию молодежи. В округе работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности на базе учреждений культуры, спорта и общеобразовательных школ.
Так, в конце 2025 года воспитанник этой же школы единоборств «Храбрый мальчик» Игорь Гурьев стал победителем масштабного спортивного проекта «Ударная десятка».