Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по боксу

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Воспитанники клуба «Храбрый мальчик» заняли второе общекомандное место на Кубке Moscow Fight Team. Это уже вторая серьезная награда коллектива за последние две недели.

Соревнования состоялись 1 февраля. Успех подтверждает системную подготовку спортсменов и стабильно высокие результаты клуба.

Школа единоборств «Храбрый мальчик» проводит тренировки для детей и взрослых по боксу и другим дисциплинам. Занятия проходят в торговом центре «Анкор» по адресу: Лобня, улица Калинина, дом № 5.

В Лобне уделяется большое внимание всестороннему развитию молодежи. В округе работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности на базе учреждений культуры, спорта и общеобразовательных школ.

Так, в конце 2025 года воспитанник этой же школы единоборств «Храбрый мальчик» Игорь Гурьев стал победителем масштабного спортивного проекта «Ударная десятка».