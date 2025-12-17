Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

В Волгограде с 12 по 15 декабря прошли Всероссийские соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Сталинградская битва». Участниками турнира стали и воспитанники школы «Центр-Восток» городского округа Лобня, которые выиграли семь медалей разного достоинства.

Спортсмены боролись за победу в трех категориях: юноши и девушки 12-14 лет, юниоры 15-17 лет и взрослые. Всего разыграли 56 комплектов медалей.

Участники из Лобни Михаил Вознюков, Софья Филиппова и Дмитрий Магай поднялись на первую ступень пьедестала почета. Даниил Телегин, Артем Марчук и Александр Чернов стали обладателями серебряных медалей. Дени Сатуев выиграл бронзу.

Отметим, что всего в состязаниях участие приняли свыше 500 спортсменов из 30 регионов России.

