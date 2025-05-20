Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли 16–18 мая. За награды боролись юноши и девушки в возрасте до 18 лет.

Турнир собрал более 200 спортсменов из 15 регионов России и Белоруссии. Лобню представляли восемь воспитанников спортивной школы «Академия спорта».

В результате напряженной борьбы бронзовые медали завоевали лобненские спортсмены Давид Саруханян (в весовой категории 46 килограммов) и Даниел Митаишвили (50 килограммов). Микаел Кочарян (66 килограммов) и Саркис Мартиросян (46 килограммов) заняли пятые места.

Спортсменов тренирует мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион и призер Южного федерального округа, победитель и призер первенств России и Европы Эдуард Манучарян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.