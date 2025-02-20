Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по баскетболу

Ребята из Лобни уступили в матчах только команде из Санкт-Петербурга. Лучшим игроком назвали Матвея Клюева, восходящей звездой баскетбола признали Ивана Дымковича.

К турниру спортсменов готовили тренеры Константин Горелов и Дмитрий Муравьев. Сами баскетболисты высоко оценили свое выступление на соревнованиях и пообещали в следующий раз привезти в Лобню золото.

Отметим, что развитию спорта в округе уделяют особое внимание. Жители Лобни активно посещают секции футбола, дзюдо, тхэквондо, фехтования, баскетбола, плавания и другие. Кроме того, в муниципалитете возводят новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

Ранее мы рассказывали о том, что спортсменка из Лобни стала призером областных соревнований по самбо.